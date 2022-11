Nadat de vulkaan Mauna Loa op het grootste eiland van Hawaï veertig jaar in rust was, is hij zondag even voor middernacht lokale tijd weer uitgebarsten. De lavastroom beperkt zich nog tot een krater op de top van de vulkaan, waardoor er nog geen gevaar is voor omwonenden. De uitbarsting leverde wel al mooie beelden op.