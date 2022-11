Inflatie is gedaald in november

De Belgische inflatie stijgt niet langer. In november zijn de prijzen met 10,63 procent gestegen in vergelijking met het jaar voordien. In oktober bedroeg de inflatie nog 12,27 procent, in september 11,27 procent.

De hoge inflatie deze maand is net zoals in de afgelopen maanden voor een groot deel te wijten aan de hoge energieprijzen. Daarnaast is ook de inflatie van voeding de laatste maanden sterk gestegen.

De belangrijkste prijsstijgingen in november hadden betrekking op alcoholische dranken, kleding, buitenlandse reizen, groenten, restaurants en cafés, zuivelproducten en brood en granen. Elektriciteit, aardgas, vakantiedorpen, niet-duurzame huishoudartikelen en onderhoudskosten in meergezinswoningen hadden daarentegen een neerwaarts effect op de index.

