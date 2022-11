KattenRadar, de steun en toeverlaat van radeloze kattenbaasjes

Je hebt ze ongetwijfeld al gezien, de zelfgeprinte affiches met een foto van een vermiste kat. Maar heb je ze ook al gelezen, laat staan het telefoonnummer genoteerd van het radeloze baasje voor het geval je de kat zou vinden? ‘Dat kan beter in deze tijden van het internet’, dachten David Olthaar en Tom Beusch, en ze stampten ‘KattenRadar’ uit de grond.

Zelf heeft hij geen kat. ‘Ik hou van katten, maar ben er ontzettend allergisch voor’, zegt de Nederlander David Olthaar (25), die samen met Tom Beusch (25) KattenRadar.nl bedacht. ‘Mensen die geen huisdier hebben, beseffen het niet, maar als zo’n beestje plots verdwijnt, dan is dat best emotioneel.’ David ondervond het aan den lijve: op zijn achtste ging zijn jachthond ervandoor. ‘Tweeënhalve dag was ie spoorloos. Onvindbaar! Tot hij er plots weer stond. Ik had ongelofelijk geluk.’

Digitale marketing

Nu helpen Facebook en Instagram dat geluk een handje. ‘Ik ben digitaal marketeer van beroep en plaats geregeld advertenties op sociale media. Toen ik al fietsend een kletsnatte affiche zag met een afgebleekte foto van een weggelopen kat, kwam ik op het idee van KattenRadar. Toen bleek dat mensen al gauw 3.000 keer per maand ‘kat vermist’ googelen, dacht ik dat er potentieel was’, aldus David, die samen met Tom, een IT-student, de site op poten zette.

De rode ‘pootjes’ geven vermiste katten aan, zoals Luna. De groene pootjes zijn van teruggevonden katten (die meldingen verdwijnen na 15 dagen).

Het achterliggende idee is simpel: het baasje meldt de vermiste kat aan op de site, laat zijn contactgegevens na en laadt een foto op. ‘Ons systeem maakt dan automatisch een opsporingsbericht aan met naam en foto en plaatst die als gerichte advertenties op Facebook en Instagram. We maken dat je kat in de tijdlijn van je buren terechtkomt, in een straal van één tot enkele tientallen kilometer. Die kunnen op de website dan tips geven, die automatisch naar het baasje worden gemaild of ge-sms’t.’

Al 1.180 katten teruggevonden

Voor 29 euro bereikt de basisformule 4.000 buurtgenoten in een cirkel van één kilometer. Hoe groter de zoekactieradius, hoe duurder. Maar de investering loont: in anderhalf jaar tijd heeft de website naar eigen zeggen al 1.180 beestjes herenigd met hun baasje, een succesratio van 68 procent – al zijn er geen cijfers over de succesratio zónder digitale hulp. ‘En wellicht zijn er nog meer successen, want niet iedereen laat het weten als de kat weer thuis is.’

Sinds deze zomer is KattenRadar ook in Vlaanderen actief. ‘Van de 38 vermiste katten die zijn aangemeld, zijn er al 24 weer veilig thuis’, zegt David. ‘Intussen is de site in het Engels vertaald en nu helpen we ook mensen in Engeland, de VS, Canada, Nieuw-Zeeland en Australië.’