Zware ochtendspits tijdens eerste stakingsdag spoorwegen

Het Vlaams Verkeerscentrum registreerde dinsdagochtend uitzonderlijk lange files op de Vlaamse autowegen, zelfs voor een dinsdag in november. ‘Wellicht is dat het effect van de driedaagse staking bij de spoorwegen’, aldus de woordvoerder.

‘De structurele file was langer dan anders’, meldt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Verkeerscentrum. ‘Het was een stevig uit de kluiten gewassen ochtendspits, met naweeën. In principe ligt de piek ’s ochtends rond 8.15 uur of 8.30 uur. Maar om 9 uur stond er nog meer dan 200 km file.’

November is traditioneel een filemaand, en dinsdag is een van de drukste dagen op de weg. Toch zijn de hoge cijfers niet alleen daardoor te verklaren, meent Bruyninckx. ‘Er was gewoon heel veel volk op de weg. Wellicht komt dat door de treinstaking.’

‘Dat is op zich opmerkelijk’, vervolgt Bruyninckx. ‘De voorbije jaren zien we dan net minder file, omdat er dan minder verkeer is. Telewerk is goed ingeburgerd, en sommige mensen nemen zelfs een dagje verlof.’ Het grote verschil met deze staking is dat ze niet één, maar drie dagen duurt. ‘Drie dagen op rij wegblijven op kantoor is voor veel mensen niet haalbaar’, aldus Bruyninckx.

De herfstige weersomstandigheden zouden een kleiner aandeel hebben in het uitzonderlijke fileleed van vanochtend. ‘De mist heeft her en der wel wat last veroorzaakt, maar er waren niet overdreven veel incidenten.’