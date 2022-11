Kinderen die ouder verliezen, krijgen hogere toeslag

De zogenaamde halfwezentoeslag stijgt van 86,60 euro naar 138,56 euro. De verhoging komt er na overleg van minister van Gezin Hilde Crevits met vzw Odos en zangeres Hannelore Bedert, die zelf weduwe is.

Kinderen die een ouder verliezen hebben vanaf volgend jaar recht op een hogere toeslag. Die zogenaamde halfwezentoeslag komt bovenop het bedrag dat de kinderen via het groeipakket krijgen. ‘Concreet zullen zij de toeslag met meer dan 620 euro per jaar zien stijgen’, zegt huidig minister en partijgenoot Hilde Crevits, die in een bedrag van 10 miljoen euro voorziet. Het zou gaan om ongeveer 10.000 kinderen.

Zangeres Hannelore Bedert, die zelf haar partner verloor, was betrokken bij de gesprekken die leidden tot de verhoging.

‘Net tijdens de jaren waarin een kind financieel het zwaarst doorweegt op een gezin (crèche, school, studies, …) sta je er van de ene op de andere dag alleen voor. Dat dat niet simpel is tussen het verdriet en de gigantische administratieve rompslomp door, is een understatement. Deze herziening – die voor veel lotgenoten heel welkom is – toont aan dat we erkend worden, dat de maatschappij onze kinderen net zo belangrijk vindt als kinderen die het geluk hebben nog steeds beide ouders in hun leven te hebben’, verklaarde ze.