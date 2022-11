Raad van bestuur Juventus stapt op

De voltallige raad van bestuur van Juventus is opgestapt. Dat heeft de Serie A-club maandagavond bekendgemaakt in een persbericht.

Andrea Agnelli, die voorzitter was sinds mei 2010, en vicevoorzitter Pavel Nedved dienden hun ontslag in. CEO Maurizio Arrivabene is gevraagd aan te blijven om de lopende zaken af te handelen tot een nieuwe raad van bestuur is aangesteld.

Onder Agnelli behaalde Juventus onder meer negen opeenvolgende landstitels, een record in de Serie A. Dit seizoen verloopt niet naar wens voor de Oude Dame, die de groepsfase van de Champions League niet overleefde. In de Serie A is Juve na vijftien speeldagen derde met 31 punten, op tien punten van leider Napoli.