Politici willen scoren in de Warmste Week

Straatprotest (1)

Linkse en centrum-georiënteerde politici reageren vaker en positiever op straatprotest en betogingen dan rechtse politici. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen. Dat heeft allicht ook te maken met het ogenblik van het onderzoek. Er werd tijdens het onderzoek vooral betoogd voor het klimaat en tegen hoge brandstofprijzen, het asielbeleid en de pensioenhervorming van de vorige regering-Michel. Voor het merendeel dus betogingen die zich situeren in de ‘linksgeoriënteerde hoek’, besluiten de onderzoekers. Het straatprotest en de vernielingen zondagnamiddag, in de sociale media uitgebreid gerecupereerd door politici van rechtse signatuur, zijn in het onderzoek niet opgenomen.

Warme duivels (1)

De ministers Ben Weyts (N-VA) en Jo Brouns (CD&V), de partijvoorzitters Egbert Lachaert (Open VLD), Sammy Mahdi (CD&V), Jeremy Vaneeckhout (Groen) en Georges-Louis Bouchez (MR), fractieleidster Hannelore Goeman (Vooruit) … Allemaal zijn ze zich aan het opwarmen om op 3 december een voetbalmatch te spelen tegen OH Leuven Younited, een ploeg van spelers die op allerlei manier kwetsbaar zijn. Ze doen dat in het kader van de Warmste Week.

Straatprotest (2)

Niet dat politici op de sociale media klaar staan om intensief te reageren na elke betoging. De meeste doen dat helemaal niet vaak of uitgebreid. Maar er zijn uitzonderingen. Ze heten Kristof Calvo (Groen) en Theo Francken (N-VA). Zij staat wel klaar om telkens te reageren. Calvo deed dat veelal positief, om de betogingen kracht bij te zetten. Francken reageerde veeleer cynisch. Daarmee is hij op nog een andere manier een uitzondering. De meeste politici die reageren op een betoging, scharen zich achter de betogers.

Warme duivels (2)

Het laat zich raden dat de politici zullen willen scoren, elkaar met twee voeten vooruit tackelen en op de man spelen. Bouchez zal allicht voortdurend buitenspel staan en teruggefloten worden. Naar Belgische gewoonte zullen de politici allicht ook traag zijn in de opbouw, teamgeest missen en veel ruzie maken. Een beetje zoals de Rode Duivels.