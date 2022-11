Twee doden en drie gewonden bij verschillende steekpartijen in Brussel

Bij twee steekpartijen in de Brusselse gemeenten Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Gillis zijn maandagavond twee doden gevallen. Dat meldt Sudpresse en het nieuws wordt bevestigd door de lokale politiezones Brussel West. Bij andere steekpartijen, die geen verband hielden, zijn in Anderlecht ook drie gewonden gevallen.

Het eerste incident vond omstreeks 18.00 uur plaats op de Veeweydekaai in Anderlecht. Daar zouden drie personen gewond geraakt zijn bij een steekpartij, maar de juiste omstandigheden zijn nog onduidelijk.

Iets minder dan een half uur later, omstreeks 18.20 uur vond dan een tweede steekpartij plaats, op het Betlehemplein in Sint-Gillis. Die kostte het leven aan één van de betrokkenen, maar ook over de juiste toedracht van deze feiten bestaat nog geen duidelijkheid.

In de De Coninckstraat in Sint-Jans-Molenbeek kwam het dan omstreeks 18.30 uur ook tot een steekpartij, waarbij ook een dodelijk slachtoffer viel. De politiekorpsen van de verschillende zones onderzoeken de feiten. Het Brusselse parket is op de hoogte gebracht.