Dua Lipa krijgt Albanese nationaliteit

De Britse popster Dua Lipa heeft zondag de Albanese nationaliteit gekregen. De president van Albanië, die het certificaat persoonlijk overhandigde op een ceremonie, noemde het een eer. ‘Dit is een onbeschrijfelijk groot plezier’, zei de popster.

De zangeres legde de eed af in het stadhuis van de hoofdstad van Albanië, Tirana. ‘Voortaan zal ik een Albanese zijn met papieren’, zei ze. Dua Lipa liet meteen een paspoortfoto en vingerafdrukken nemen. Ze ondertekende ook de papieren om een identiteitskaart en paspoort aan te vragen.

‘Het is een onbeschrijfelijk groot plezier, om zo aanvaard en geliefd te worden’, zei de Britse met Albanese roots. Bij beelden die ze op Instagram deelde, bedankte de wereldster president Bajram Begaj en burgemeester van Tirana Erion Veliaj. ‘Ik voel me heel trots’, voegde ze er in het Albanees, haar moedertaal, aan toe.

Dua Lipa werd in Londen geboren, maar haar ouders zijn Albanese immigranten uit Kosovo. De artieste woonde als tiener enkele jaren met hen in Kosovo. Maandag zal Dua Lipa haar Future Nostalgia-tour afsluiten met een optreden in Tirana, de hoofdstad van Albanië, om de 110e verjaardag van de Albanese onafhankelijkheid te vieren.