Hoe raak ik op de Olympische Spelen van Parijs? Belgen kunnen nu al intekenen. De loting start op 1 december en eindigt op 31 januari 2023.

Belgen die kaartjes willen voor de Spelen van Parijs 2024, kunnen vanaf nu al zich registreren via de website www.teambelgiumclub.be, in het leven geroepen door het Belgisch Olympisch Comité. Zo mist u de sleuteldata niet om kaartjes op de kop te tikken maar krijgt u ook een overzicht van alles supportersactiviteiten in Parijs en in België.

Want de eerste ‘loting’ voor de wereldwijd 10 miljoen beschikbare kaartjes gaat deze week, op 1 december, van start, zo hebben de organisatoren van Parijs 2024 vandaag aangekondigd. Die loting, waarvoor je kunt registreren, eindigt op 31 januari 2023. De organisatoren maken zich sterk dat de helft van de kaartjes 50 euro of minder zullen kosten.