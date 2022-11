Experts zien licht aan het einde van de inflatietunnel. Fabrieks- en vrachtprijzen dalen, grondstoffenprijzen worden goedkoper. Dat zou de levensduurte in Europa – en in België –vanaf 2023 fors moeten temperen.

Morgen publiceert Statbel de Belgische inflatie voor de maand november, het cijfer dat aangeeft hoeveel duurder het leven wordt. Of we dan al een duidelijke daling van de levensduurte in ons land zullen ...