Roberto Martínez: ‘Ik neem alle verantwoordelijkheid op mij’

Zoals het al zes jaar zijn gewoonte is, zet Roberto Martinez ook na de 0–2-nederlaag tegen Marokko zijn spelers uit de wind. ‘Emoties namen de overhand’, zegt de bondscoach, die erkent dat hij fouten heeft gemaakt. ‘Natuurlijk heb ik verkeerde beslissingen genomen of dingen verkeerd ingeschat.’

Een verdeelde groep, waar Roberto Martínez de controle over verloren heeft. Dat beeld bleef hangen na de 0–2-nederlaag tegen Marokko, de zwaarste nederlaag in een toernooi sinds Roberto Martinez in 2016 ...