Groot Europees drugskartel opgerold: tien arrestaties in België, kopstukken in Dubai opgepakt

Politiediensten in verschillende landen hebben een grote criminele organisatie opgerold die een derde van de cocaïnehandel in Europa controleerde. Dat meldt de Europese politiedienst Europol maandag. In Dubai zijn verschillende kopstukken opgepakt, ook in België vonden tien arrestaties plaats.

Tussen 8 en 19 november vonden in heel Europa en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) verschillende invallen plaats. Daarbij werden 49 personen gearresteerd en werd meer dan 30 ton drugs in beslag genomen. In België vonden tien arrestaties plaats, zes daarvan als uitloper van het eerdere ‘Le Chiffre’-onderzoek in Antwerpen.

In dat onderzoek pakte de federale gerechtelijke politie Antwerpen in augustus drie kopstukken op en werd ruim 900.000 euro aan cash geld in beslag genomen. Het parket stelde toen al dat de bende aangestuurd werd vanuit Dubai.

Zes ‘high value targets’ werden gearresteerd in Dubai. Twee daarvan gebeurden op vraag van het Nederlandse Openbaar Ministerie. Een daarvan is de 37-jarige Marokkaanse Rotterdammer Z.B. Hij wordt vervolgd voor de invoer van duizenden kilo’s cocaïne via de havens van Antwerpen en Rotterdam.

De andere verdachte is de 40-jarige E.G., een Nederlander die ook de Bosnische nationaliteit heeft. Hij wordt niet alleen verdacht van de invoer van coke, maar zou ook een rol gespeeld hebben bij de invoer van bijna 8.000 kilo grondstoffen voor de productie van amfetamine. Die grondstoffen kwamen Europa binnen via de haven van Antwerpen met Nederland als eindbestemming.

‘Geen veilige haven’

Het onderzoek ging twee jaar geleden van start. De Europese politiedienst Europol kreeg een criminele organisatie in het vizier die cocaïne invoerde over heel Europa. In de nasleep van Operatie Sky ECC kon de politie de organisatie in beeld brengen.

Europol bracht verschillende politiediensten samen die al een onderzoek voerden naar de lokale vertakkingen in een gecoördineerde internationale operatie. Met de operatie ‘Desert Light’ viseerde Europol het commando- en controlecentrum en de logistieke infrastructuur van het kartel. ‘Het ‘superkartel’ controleerde ongeveer een derde van de cocaïnehandel in Europa’, aldus Europol.

‘Deze actie stuurt een duidelijke boodschap naar criminelen die de rechtshandhaving willen ontlopen. Europa is geen veilige haven voor drugsbaronnen’, zegt Europol nog. Aan de actie namen politie- en justitie uit België, Nederland, de Verenigde Staten, de Verenigde Arabische Emiraten, Spanje en Frankrijk deel.