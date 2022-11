Driedaagse treinstaking gaat maandagavond van start: wat weten we al?

Treinreizigers zijn gewaarschuwd. Maandagavond 22 uur start een driedaagse treinstaking. Hoe de alternatieve treindienst donderdag eruit zal zien, is vooralsnog onbekend. Wat we wel al weten, leest u hier.

Drie dagen lang zullen treinreizigers zonder alternatief het moeten doen met een alternatieve treindienst. Al is het resultaat hetzelfde, het gaat niet om één lange staking. Een eerste, gezamenlijke staking van de vakbonden ACOD, ACV en VSOA bij Infrabel en NMBS loopt van maandag 28 november, vanaf 22 uur, tot en met dinsdag 29 november.

Een tweede staking, van de kleine machinistenbond ASTB, spreidt zich uit over woensdag en donderdag. De alternatieve treindienst is voor donderdag nog niet bekend, maar verschijnt in de loop van dinsdag.

Welke treinen rijden dinsdag?

Om te weten welke treinen rijden, kunt u terecht op de website en in de app van de openbare vervoersmaatschappij. Maakt u gebruik van hun routeplanner, dan houdt het resultaat – enkel voor de volgende dag en behoudens onvoorziene wijzigingen – al rekening met de alternatieve tabel.

De offline reiziger moet terugvallen op de mondelinge aankondigingen en de infoschermen in de stations. Op haar website geeft de NMBS ook aan dat haar Twitter- en Facebookaccounts de reiziger in realtime op de hoogte zullen houden.

Op dinsdag (en vanaf 22 uur op maandagavond) rijden twee IC-treinen op de vijf, volgens een schatting van de vervoersmaatschappij op basis van de opgestelde alternatieve regeling. Het minste hinder verwacht de NMBS op de grote lijnen langs de driehoek Antwerpen - Gent - Brussel.

Verder zou van de kleinere lijnen één L- of S-trein op de vier rijden. Piekuurtreinen rijden zo goed als niet. In de provincies Namen en Luxemburg rijden heel weinig treinen. Dat geldt ook voor een deel van Waals-Brabant, onder meer in het station van Ottignies.

Op deze pagina op de website van de NMBS kunt u nagaan of uw lijn weinig, veel of totale hinder ondervindt morgen. Verder kunt u weinig meer doen dan vanavond uw treinroute controleren op de website of in de app van de NMBS.

Welke treinen rijden woensdag?

Relatief goed nieuws: volgens de alternatieve treindienst zal woensdag toch de helft van de treinen rijden. Dat geldt zowel voor de IC-treinen op de grote lijnen als de S- en L-treinen. Net als dinsdag rijden er weinig piekuurtreinen. Op deze pagina kan u de hinder in grote lijnen per treinverbinding en per station terugvinden. Voor gedetailleerde info wendt u zich tot de routeplanner op de website van de NMBS of de app.

Waarom deze staking?

Voor ACOD-voorzitter Gunther Blauwens is de voornaamste beweegreden het personeelstekort. ‘De dienstverlening is vandaag niet goed, maar dit is het maximale dat we in de huidige context kunnen bieden. Dat is frustrerend.’

De NMBS telt vandaag 300 VTE’s (voltijdsequivalenten) minder dan wat ze zegt nodig te hebben om goed te functioneren. Dat is al even zo, maar volgens Blauwens duurt het stilaan veel te lang. ‘De werkdruk is te hoog, de frustraties ­lopen op en dus neemt het absenteïsme toe. Dag na dag vallen meer personeels­leden uit: ze worden ziek of zoeken een andere job. In sommige standplaatsen liep de afwezigheidsgraad op tot 15 procent.’

Volgend jaar kan de NMBS alvast driehonderd extra werknemers aanwerven – boven op de 1.300 die al gepland waren. Omdat de arbeidsmarkt niet meezit, zeker niet rond Antwerpen, waar de concurrentie met de haven groot is, werden de voorwaarden bijgesteld. Een diploma secundair onderwijs is voor treinbegeleiders geen vereiste meer.