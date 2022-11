Minister Verlinden over relschoppers: ‘Tegen zulke onverlaten is geen kruid gewassen’

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) is tevreden over het politieoptreden bij de rellen na de WK-wedstrijd tussen België en Marokko. ‘Er was eenheid van commando’, klinkt het. De politie heeft één persoon gerechtelijk aangehouden en een tiental personen bestuurlijk aangehouden.

Eén persoon werd gerechtelijk aangehouden en ter beschikking gesteld van het parket nadat hij met projectielen gegooid had en zich opstandig had gedragen. Een tiental anderen werd bestuurlijk aangehouden voor het opruien van de menigte na de match tussen België en Marokko. Dat is de voorlopige balans na de rellen die de hoofdstad zondagnamiddag teisterden. ‘Die cijfers kunnen wel nog stijgen’, reageert politiewoordvoerder Sandra De Tandt. De komende dagen zal de politie het beschikbare beeldmateriaal analyseren om nog andere relschoppers te identificeren.

‘Het is aan justitie om daar het gepaste gevolg aan te geven, maar het is mijn wens om zeer kordaat en snel op te treden’, reageerde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) in De ochtend op Radio 1. Volgens de minister had de politie zich goed voorbereid en heeft die haar werk ook goed gedaan: ‘Er was eenheid van commando, maar tegen zulke onverlaten is geen kruid gewassen. Je kunt dat moeilijk binnen de perken houden.’

De politie moest de relschoppers vooral in de Maurice Lemmonierlaan richting Brussel-Zuid terugdrijven. Enkele honderden meters verder, op het Baraplein in Anderlecht, laaiden de gemoederen opnieuw hoog op. Buiten het centrum trad de politie op aan Zwarte Vijvers in Molenbeek en op het Paviljoenplein in Schaarbeek.

‘Breder probleem’

‘Het gaat duidelijk om een groep onverlaten die elke aanleiding grijpen om rel te schoppen; het heeft niets met voetbal te maken’, zei minister Verlinden nog. ‘Het zijn jongeren die niet veel ophebben met onze cultuur, normen en waarden en daartegen moeten we streng optreden’, aldus de minister.

Volgens haar is het probleem veel breder dan enkel het politiegebeuren. ‘We moeten kijken hoe we omgaan met die mensen die zich niet willen inschrijven in onze samenleving, en daarom ook kijken naar inburgering en grootstedenbeleid om te maken dat dit niet gebeurt.’ Of de aangehouden personen al bekend waren bij de politiediensten, kon de woordvoerder nog niet zeggen.

Voor minister Verlinden is de grens in ieder geval ver overschreden. ‘De relschoppers moeten voelen dat we dit niet aanvaarden. Het liefst hebben we dat de betrokkenen zelf, en hun ouders, begrijpen dat dit niet kan. Maar de grens is zo ver overschreden, dat duidelijke sanctionering nodig is.’

Bij de rellen liep een politieagent een kniebreuk op, waardoor die nog tot het einde van het jaar arbeidsongeschikt is verklaard. Een andere agent is één dag werkonbekwaam. De RTBF maakte zondagavond bekend dateen van hun journalisten in het gezicht gewond raakte door vuurwerk. De omroep zal daarvoor aangifte doen. Ook raakte een wagen van de Brusselse brandweer beschadigd.

Sommige voetbalfans ruimden ook op, filmde een ooggetuige.