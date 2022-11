In het centrum van Brussel zijn 10.000 mensen op de been om deel te nemen aan de betoging van de politievakbonden. Dat cijfer is de officiële telling van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. De actiedag staat in het teken van meer respect voor de politie.

De duizenden betogers trekken sinds 10.30 uur met veel lawaai van voetzoekers door de hoofdstad. Op hun route hielden ze al even halt aan het hoofdkwartier van Open VLD in de Melsensstraat. Daar gaven ze eerst een applaus voor de aanwezige agenten en nadien volgde boegeroep gericht aan de Vivaldi-regering, premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

‘We vragen respect van de Vivaldi-regering om twee redenen. Ten eerste om het geweld tegen politie echt in te dijken, de nultolerantie door te voeren, streng te bestraffen en de slachtoffers niet in de steek te laten, zoals nu het geval is. Ten tweede moet het akkoord dat afgesproken is met de minister van Binnenlandse Zaken (Annelies Verlinden van CD&V, red.), integraal uitgevoerd worden. Het is belangrijk om te melden dat dit groen licht had gekregen van de kern’, zegt Vincent Houssin van VSOA.

De menigte trekt nu verder richting Justitiepaleis en nadien gaat het naar de Wetstraat, waar ze ontvangen worden door de premier.