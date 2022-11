Voetbal is geen berekend spelletje voor bange mensen. En dat hij Witsel in het hart van de ploeg blijft zetten, toont dat bondscoach Roberto Martinez een angsthaas is in het diepst van zijn gedachten, schrijft Filip Joos.

Het gebeurt zelden of nooit, maar heel soms implodeert en explodeert een voetbalteam binnen de negentig minuten van een en dezelfde wedstrijd. Dat is wat de Rode Duivels op 2 juli 2018 overkwam, in het ...