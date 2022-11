Dit zijn de overgebleven scenario’s voor Rode Duivels om door te stoten naar de volgende ronde

Door de 0-2-nederlaag tegen Marokko en de 4-1-zege van Kroatië tegen Canada zijn de Rode Duivels in een situatie gekomen waarin ze op de slotspeeldag moeten winnen van vicewereldkampioen Kroatië om nog te kunnen doorstoten naar de achtste finales. In theorie kunnen de Belgen met een gelijkspel ook nog doorstoten, maar die kans lijkt wel erg klein.

Kroatië en Marokko staan na twee speeldagen nu samen op kop van groep F, waar onze Rode Duivels in zitten. Beide landen tellen vier punten, België heeft één puntje minder. Dat maakt het simpel voor de Rode Duivels: als ze winnen van Kroatië, springen ze over de vicewereldkampioen en zitten ze zeker in de achtste finales. Dat zal dan als nummer twee van de groep zijn, tenzij Marokko op hetzelfde moment niet kan winnen van Canada. Bij een nieuwe nederlaag zijn ze zeker uitgeschakeld en stopt het WK van de Belgen donderdag al.

Kroatië heeft genoeg aan een gelijkspel tegen de Rode Duivels om zich te verzekeren van de achtste finales. Met dat resultaat liggen de Belgen er zo goed als zeker uit … tenzij Marokko met vier goals verschil verliest van het al uitgeschakelde Canada. Dan zouden de Belgen boven Marokko eindigen op basis van doelsaldo. Een verschil in het voordeel van Canada zou ook kunnen volstaan, maar enkel indien de Belgen twee keer meer scoren dan Marokko (bijvoorbeeld Marokko-Canada 0-3 en België-Kroatië 2-2). Al lijkt die mogelijkheid toch vooral theorie en zeer weinig waarschijnlijk.