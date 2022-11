Sombere hemel met kans op regen

Het is maandag zwaarbewolkt en regenachtig, met ’s ochtends enkele opklaringen en droger weer in het westen en het centrum, en rond de middag ook in het oosten. Het kwik gaat tot 5 graden in de Hoge Venen en 10 à 11 graden in Vlaanderen. Dat zegt het KMI.

In de loop van de avond verlaat de regenzone ons land via het noordoosten. Over het westen en het centrum zijn er opklaringen. Tegen de ochtend zijn er op veel plaatsen nevel, mist en lage wolken. De minimumtemperaturen liggen tussen 2 en 7 graden.

Dinsdag meestal grijs met lage wolken, nevel en mistbanken. Op maar enkele plaatsen kan het opklaren. Vooral in het oosten is er kans op gedruppel. De maximumtemperaturen liggen 5 graden in de Ardennen en 10 graden elders.

Ook woensdag blijft het zwaarbewolkt, met ’s ochtends nevel en mist. Droge periodes en lichte regen wisselen elkaar af bij maxima tussen 4 en 9 graden.

Donderdag veel lage bewolking met hier daar wat regen. Het wordt kouder met temperaturen tot 1 graad in de Hoge Venen en 5 graden in het centrum.

De lucht blijft ook vrijdag grijs. Het is dan wel overwegend droog bij maxima van 1 tot 5 graden.