Alle ambities ten spijt gaat het van kwaad naar erger met de NMBS

Wie met de trein reist, heeft het ongetwijfeld al gemerkt. Sinds enkele maanden regent het weer ingekorte treinen, vertraagde treinen en zelfs afgeschafte treinen. De NMBS kraakt onder het personeelstekort en het oude materieel. De malaise is zo diep dat de drie grote spoorbonden morgen al voor de tweede keer in evenveel maanden staken. Waarom loopt het zo hard mis? En is het dan zo moeilijk om de problemen op te lossen?