Marokko won de WK-match tegen België in Qatar, maar zondagnamiddag in Brussel verloor de Marokkaanse gemeenschap. De triomfmars van honderden jongeren liet een spoor van vernieling na in de stad. De oudere generatie ruimde op.

De laatste groep jongeren op de Barthélémylaan is over de brug gejaagd richting Molenbeek. Het is zeven uur ’s avonds, ­iedereen is doorregend, een agent in burger monstert de bloedvlek op zijn lichtblauwe ...