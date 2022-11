Ook onrust in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam na Marokkaanse overwinning op WK

In Rotterdam en Den Haag is de mobiele eenheid (ME) ingezet tegen rellende feestvierders. In Amsterdam-West is volgens omroep AT5 een auto in brand gestoken.

In de binnensteden van Rotterdam, Den Haag en Amsterdam zijn zondag onlusten uitgebroken nadat Marokko op het WK eerder op de dag met 2-0 won van België. In alledrie de steden heeft de ME daarbij ingegrepen, zo heeft de politie van Rotterdam, Den Haag en Amsterdam bekendgemaakt. Ook in Brussel is het zondagmiddag en -avond onrustig en treedt de politie op tegen relschoppers.

In Amsterdam is volgens lokale omroep AT5 onrust uitgebroken op het Mercatorplein in het stadsdeel West. Op het plein zouden meerdere brandjes zijn aangestoken en brandde ook een auto uit. Ook werd zwaar vuurwerk afgestoken, onder meer in de richting van agenten. Op welke manier de ME heeft ingegrepen, is niet duidelijk.

In Rotterdam zorgen volgens de politie ‘ongeveer vijfhonderd supporters’ voor onrust bij het centraal gelegen Kruisplein. Ze zouden vuurwerk en glas naar agenten gooien. Volgens omroep Rijnmond gaat het om supporters van het Marokkaanse elftal en zijn hier en daar vlaggen van het land te zien. De ME voert charges uit op de relschoppers. Volgens persbureau ANP zijn er twee agenten gewond geraakt en werd een onbekend aantal relschoppers gearresteerd.

Grimmige sfeer

In Den Haag was het vooral onrustig op de Vaillantlaan in de Schilderswijk. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het aanvankelijk vooral druk was met feestvierders, en dat de sfeer geleidelijk aan ‘grimmiger’ werd: ‘Er werd zwaar vuurwerk gegooid, auto’s van voorbijgangers werden opengetrokken.’ De ME vraagt feestvierders weg te gaan van de straat, maar zou geen extra middelen inzetten, zoals traangas of waterkannonnen. Omstreeks 19.30 uur was het weer rustig in de straat. De politie laat weten één persoon te hebben aangehouden.