PVDA-fractieleidster Sofie Merckx: ‘Ja, Stalin was een massamoordenaar. Maar ik wil niet zwart-wit naar de geschiedenis kijken’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Schoolbank

Gênant moment in de studio’s van De zevende dag: aangezien MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez het niet zag zitten om als partijvoorzitter in gesprek te gaan met de nieuwe staatssecretaris Alexia Bertrand (oorspronkelijk MR en nu Open VLD, red.) werden ze dan maar net naast elkaar geïnterviewd. Als twee kinderen op de schoolbanken.

Het is een publiek geheim dat Bertrand en Bouchez niet de grootste vrienden waren bij de MR, zeker nadat zij naast de post van Buitenlandse Zaken had gegrepen. De zevende dag volgde daarom ook subtiel met een camera hun begroeting in de VRT-gebouwen. Dat bleek hartelijk maar toch wat onwennig, al was Bertrand het daar niet mee eens. ‘Kunnen we nóg meer enthousiasme tonen dan dit? U ziet toch warme relaties?’

Miljardairs

Normaal gezien krijgen nieuwe regeringsleden bij aanvang nog een warm welkom van hun collega’s, ook vanuit de oppositie. Maar daar doet PVDA-fractieleidster Sofie Merckx duidelijk niet aan mee. ‘Nu zitten de miljardairs zelfs ín de regering’, zei ze in een interview in De Zondag over de nieuwe staatssecretaris Alexia Bertrand (Open VLD). ‘Ze is de dochter van Luc Bertrand, van de holding Ackermans & van Haaren. Hij bezit het negentiende grootste fortuin van België.’ Of ze daar meteen moet afgerekend worden? ‘Ik zeg wie zij is’, reageert Merckx op die vraag. ‘Ze was tot vorige week bestuurder van Ackermans & van Haaren. Dat neigt naar belangenvermenging.’ De toon is meteen gezet.

Schoolbank (2)

Alsof het nog niet gênant genoeg was in de De zevende dag-studio wierp presentator Lieven Verstraete de nieuwe staatssecretaris ook nog eens voor de voeten dat ze Bouchez op het Open VLD-partijbestuur ‘een klein kind’ had genoemd. ‘Ik heb dat ook in de pers gelezen’, fietste Bertrand daar vrolijk omheen, zonder het te ontkennen. ‘Ik kijk nu vooral naar de toekomst. De banden tussen de liberale familie blijven heel sterk.’ Bouchez bleef rustig glimlachen in de achtergrond.

Miljardairs (2)

Na de aanval van PVDA-fractieleidster Sofie Merckx op Alexia Bertrand wierp De Zondag haar meteen voor de voeten dat haar eigen vader sympathieën had voor Mao en zelfs voor Stalin. ‘Ik neem daar geen voorbeeld aan, neen. Al moet je dat ook in de geest van die tijd zien’, reageert Merckx.

Of ze Stalin ook een massamoordenaar vindt, wat gevoelig ligt in haar partij? ‘Ja, hij was dat’, zegt Merckx. ‘Maar ik wil niet zwart-wit kijken naar die geschiedenis. Dat het nazisme is verslagen, is ook dankzij de Sovjet-Unie. Dat mag ook gezegd worden. Het communisme heeft goede dingen gerealiseerd. Zie de gratis gezondheidszorg op Cuba. Dat vind ik niet terug in het nazisme, hoor. Ik wil daarom met nuance kijken naar deze experimenten.’