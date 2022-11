Belgian Cats winnen makkelijk van Bosnië op weg naar EK

Met een geweldige overwinning tegen Bosnië en Herzegovina (100-58) ligt een vierde opeenvolgende EK binnen handbereik voor de Belgian Cats. Na vier speeldagen zijn ze met nog twee wedstrijden op het programma leider.

De tien groepswinnaars en de vier beste tweedes van de acht poules van vier plaatsen zich voor het EK dat van 15 tot 25 juni 2023 in Israël/Tel Aviv en Slovenië/ Ljubljana wordt afgewerkt. Willen de Belgian Cats zich voor de tweede keer op een rij kwalificeren voor de Olympische Spelen (2024 Parijs), moeten ze in eerste instantie volgend jaar op het EK van de partij zijn.

Julie Vanloo en Hind Ben Abdelkader namen de Cats onmiddellijk op sleeptouw en zorgden in een dolle sfeer snel voor een 9-3 bonus. Antonia Delaere was on fire en was de inspirator met driepunters en splijtende drives voor de 19-5 en 27-6 bonus. Ondertussen hadden Emma Meesseman en Kyara Linskens ook al gescoord. In het slot van het eerste kwart reageerden de Bosnische dames met een bescheiden 0-7 tussenspurtje: 27-12. De Belgian Cats panikeerden evenwel niet en bondscoach Rachid Meziane roteerde met alle twaalf speelsters. Van 33-14 ging het gezwind naar een 47-24 Belgische bonus en hadden al zeven Cats gescoord. Met ook de eerste punten van Ine Joris (een bom) en een driepunter van Julie Vanloo on the buzzer van het tweede kwart trokken de Cats naar de kleedkamer met een 53-26 tussenstand.

In de derde periode trokken de basisvijf nog eens alle registers open. Wat volgde was een demonstratie van snel basketbal. Met verschillende fast-breaks en via Julie Vanloo, Hind Ben Abdelkader, Kyara Linskens, Becky Massey en Emma Meesseman naar 64-34 en was de dertiger een feit. In het slotschuifje bleven de Belgian Cats via verschillende speelsters met prachtig basketbal uitpakken. De Mexican wave rolde over de volle tribunes van de Leuvense Sportoase en met al negen scorende Cats begonnen de Belgian Cats met een 73-44 voorsprong aan het slotkwart.

In die laatste tien minuten kregen de Cats van het publiek veel open doekjes. Julie Vanloo, die al lang een double-double had, dirigeerde en scoorde en kreeg steun van Emma Meesseman en Hind Ben Abdelkader. Bij 91-51 was de veertiger een feit, dropte Antonia Delaere met een bom de century en speelden de Belgian Cats in een uitzinnige sfeer de partij perfect uit.

Half februari volgen de twee laatste EK-kwalificatiewedstrijden in Duitsland en in Noord-Macedonië.

België-Bosnië en Herzegovina: 100-58

Kwarts: 27-12, 26-14, 20-18, 27-16

België: Ramette 0, Delaere 16, Resimont 0, Meesseman 20, Linskens 11, Ben Abdelkader 16, Geldof 3, Becky Massey 7, Lisowa 4, Nauwelaers 0, Vanloo 20, Joris 3