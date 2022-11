Duivels krijgen kleur, om daarna te verbleken

De Rode Duivels moeten donderdag tegen Kroatië vol aan de bak na een onverwachte 0-2-nederlaag tegen Marokko. België deed het deze keer voor rust wel goed, maar liet zich na rust ringeloren door de Marokkaanse invallers. Het speelde de perfecte spiegelwedstrijd aan de opener tegen Canada.

Axel Witsel keek angstig om zijn schouder. De vrije trap van Abdelhamid Sabiri draaide scherp naar de eerste paal, waar geen Rode Duivel in velden of wegen was te bekennen. De Marokkaanse kapitein Romain Saïss kwam ingelopen, maar hoefde de bal niet te raken. Thibaut Courtois zag tot afgrijzen de bal binnengaan.

In het Al Thumama-stadion gingen zo’n 30.000 Marokkaanse fans uit de bol. Dat hadden ze ook al kort voor de rust gedaan, maar toen schoot de VAR de Belgen nog te hulp. Courtois werd gehinderd door een Marokkaanse aanvaller die in buitenspel had gestaan.

Net als tegen Canada – waarbij Courtois een penalty had gepakt – was België goed weggekomen in de eerste periode. Maar terwijl de Rode Duivels afgelopen dinsdag het verschil konden maken met een lange bal van Toby Alderweireld en een doelpunt van Michy Batshuayi, bleef de aanval deze keer onmondig. Daar konden ook de invalbeurten van Dries Mertens, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard en – vooral – Romelu Lukaku niets meer aan veranderen.

Potig

De eerste helft van de Belgen was meer dan degelijk geweest. Martínez had drie personele wissels doorgevoerd en de tactiek in balverlies van zijn team bijgeschaafd. Opvallend was het wel, dat hij zich aanpaste aan de tegenstander. Toby Alderweireld en Jan Vertonghen gingen dichter tegen elkaar spelen en kregen steun van Thomas Meunier, op rechts, en Timothy Castagne op links. Onder Marokkaanse druk ging België met vier man achterin spelen. Thorgan Hazard, de vervanger van Yannick Carrasco, ving mee de gevaarlijke linksachter Achraf Hakimi op.

Met Thorgan dicht bij zijn broer Eden, en vooral Amadou Onana in de plaats van Youri Tielemans, hadden de Belgen meer controle op het middenveld. De Rode Duivels hadden wel balbezit, overwicht en kansen, maar scoren lukte de Belgen niet. Michy Batshuayi, Amadou Onana, Eden Hazard, Thomas Meunier, ze vonden of Munir op hun weg, of kregen hun poging niet tussen de doelpalen.

Marokko probeerde er een potige wedstrijd van te maken en Standard-middenvelder Selim Amallah onderscheidde zich in negatieve zin met een trap op het onderbeen van Eden Hazard. De Mexicaanse ref César Ramos gaf er geen kaart voor. Die kaart kreeg Amadou Onana wel, voor een (terechte) kaart. Hij mist donderdag de derde WK-opdracht tegen Kroatië.

Geen wedstrijdje rust

In de tweede helft was het uitkijken naar de vervangingen bij de Belgen, en dan vooral wanneer Romelu Lukaku zijn intrede zou maken. Maar nog voor Lukaku op het veld stond, had invaller Abdelhamid Sabiri er 0–1 voor Marokko van gemaakt. En ook met ‘Big Rom’ tussen de lijnen lukte het de Belgen niet een tegenoffensief in te zetten. Het was integendeel een andere Marokkaanse invaller, Zakaria Aboukhlal, die nog tot scoren kwam. Het doelpunt was mee de verdienste van de Chelsea-speler Hakim Ziyech, die rond Timothy Castagne was gedraaid en Aboukhlal het doelpunt had aangereikt.

Later vandaag speelt Kroatië nog tegen Canada. Wat de uitslag van die wedstrijd ook is, België zal op de slotspeeldag tegen de Kroaten altijd een resultaat moeten halen om door te stoten in het WK. Een vroege kwalificatie en een wedstrijdje rust, waar Roberto Martínez op had gehoopt, komt er alleszins niet.