Matthijs Van Nieuwkerke in eerste - gelekte - verklaring: ‘Doe me een lol’

De oorspronkelijke verklaring waarmee televisiepresentator Matthijs Van Nieuwkerk naar buiten wou komen na de aantijgingen over zijn wangedrag achter de schermen van De wereld draait door is uitgelekt. Ze geeft weinig blijk van spijt.

De oorspronkelijke versie van de verklaring die de Nederlandse presentator Matthijs van Nieuwkerk (62) vorige week naar buiten wou brengen is gelekt in de Nederlandse media. Onder meer De Telegraaf bericht erover.

De verklaring in kwestie was een eerste reactie van Van Nieuwkerk op het dossier van De Volkskrant over de wantoestanden achter de schermen van De wereld draait door. De krant sprak met tientallen medewerkers van de talkshow. Uit hun getuigenissen bleek dat Van Nieuwkerks woede-uitbarstingen leidden tot stress, een gevoel van onveiligheid, burn-outs en andere ernstige psychische klachten.

De toon van de talkshowpresentator is in de eerste, nu uitgelekte versie een stuk scherper dan wat er uiteindelijk naar buiten kwam. Dat was ook de reden dat zijn bazen bij de Openbare Omroep wilden dat er een andere verklaring werd opgesteld. NPO-voorzitter Frederieke Leeflang en NPO-directeur Frans Klein hadden daar bij Van Nieuwkerk op aangedrongen. De twee toplui waren aanwezig bij opnames van Top 2000 Quiz en spraken Van Nieuwkerk over de situatie, schrijven De Volkskrant en De Telegraaf. Ze zouden tegen Van Nieuwkerk hebben gezegd dat in zijn verklaring niets van spijt terug te lezen was. Het tweetal zou de presentator toen hebben geadviseerd wel een spijtbetuiging op te nemen in zijn verklaring.

Externe partij

In de eerste versie stond te lezen: ‘Dat we kennelijk toch niet iedereen een veilig en gerust gevoel hebben kunnen geven heeft te maken met de scherpe scharen van ambitie om elke dag de beste televisie van het land te maken. Dat heb ik vijftien jaar geprobeerd.’ Zijn reactie op de concretere beschuldigingen luidde als volgt: ‘En dan de suggestie dat ik iemand op zijn knieën zou hebben gedwongen? En dat ik Parijs onveilig zou hebben gemaakt? Doe me een lol.’

In het statement haalt hij ook keihard uit naar de twee voormalige eindredacteuren en betuigde hij geen spijt voor zijn tirannieke gedrag. Dat deed hij in de tweede versie wel. Dat gebrek aan spijtinzicht blies ook de samenwerking tussen Van Nieuwkerk en omroep BNNVara op.

Intussen heeft Van Nieuwkerk zich wel bereid verklaard om mee te werken aan het onderzoek dat de Nederlandse Publieke Omroep laat uitvoeren naar de werkomstandig­heden achter de schermen van het programma. Het onderzoek gebeurt door een externe partij, al blijft NPO wel opdrachtgever. NPO-directeur Klein heeft met het oog op het onderzoek tijdelijk zijn taken neergelegd.