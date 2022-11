Van der Poel toont suprematie bij rentree in Hulst

Bij zijn rentree in het veld heeft Mathieu van der Poel getoond dat hij en alleen hij de heerser van het veld is. Van startrij vier rukte hij in de wereldbeker van Hulst op naar voren en in ronde vier reed hij alleen weg. Wereldkampioen Tom Pidcock was niet opgewassen tegen de Nederlander en brak in het slot ook nog zijn achterwiel. Bij de vrouwen ging de winst naar Puck Pieterse.

Glijpartij bij de vrouwen

Het leek een duel te worden tussen de twee jonge Nederlandse beloften, maar toen Van Empel in de derde van de vijfde ronde eindelijk Pieterse had bijgebeend, begon de leidster in de Wereldbeker bij de elite te vallen. Waardoor de veel behendiger Pieterse voorgoed de pijp uit was. Ook zij schoof twee keer weg, maar haar voorsprong was al geruststellend. Goed voor haar tweede Wereldbekerzege op rij. ‘Ik had het geluk dat Van Empel ineens in crashmodus ging toen ze bij mij kwam. Anders was het een strijd geworden tot op de streep’, aldus de vlotte Pieterse. ‘Vroeger lukte het zo vaak niet, nu twee keer op rij. Het is het bewijs dat ik de afgelopen weken goed getraind heb.’