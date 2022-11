Minister De Sutter: ‘Eindejaarsperiode is hoogtij voor phishing en smishing’

Oplichters die hun slachtoffers via mail (phishing) of sms (smishing) geld afhandig maken, zijn actiever in de eindejaarsperiode, waarschuwt federaal minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen).

‘De eindejaarsperiode is volgens experts al jaren een moment waarin er meer cyberfraude is’, zegt federaal minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) in een persbericht. ‘Haast iedereen verwacht in die periode weleens een pakje en kan zo gemakkelijk op het verkeerde been worden gezet met een mail of sms over een levering.’ De Sutter laat ook weten dat ze 2 miljoen euro uittrekt voor de strijd tegen dat soort praktijken. Dat geld moet dienen om telecomoperatoren software te laten ontwikkelen om frauduleuze sms’en tegen te houden.

‘Een kwart van de Vlaamse bevolking zegt niet waakzaam te zijn als het gaat om zijn gegevens bij het klikken op een link in bijvoorbeeld een sms’, zegt De Sutter. ‘Telecomoperatoren houden valse sms’en al tegen voor hun klanten, maar soms glippen er toch nog door de mazen van het net. Dat net maken we nu fijnmaziger via een systeem dat automatisch alarm zal slaan. Zo kunnen telecomoperatoren meteen ingrijpen als verdacht veel sms’en vanaf een bepaald nummer worden verstuurd.’

De overeenkomst wordt in eerste instantie ondertekend door Telenet en Proximus. Het geld komt uit de pot van het Europese herstelplan. De resultaten zullen nog niet deze eindejaarsperiode voelbaar zijn aangezien de software pas binnen een jaar operationeel zal zijn.