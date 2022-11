Dit verandert op 1 december: bank verhoogt rente op spaarboekjes en goed nieuws voor wie long covid heeft

Er staat weer een en ander te veranderen op 1 december. Drie wijzigingen springen eruit, wij lijstten ze voor u op.

Eerste verandering: Keytrade Bank verhoogt op 1 december de rente op zijn twee spaarrekeningen. Klanten van de internetbank kunnen tot 1 procent rente krijgen.

Het gaat om een forse renteverhoging: het Azur-spaarboekje gaat van 0,01 procent basisrente en 0,10 procent getrouwheidspremie naar 0,50 en 0,20 procent. Het tweede boekje, de High Fidelity-rekening, krijgt vanaf volgende maand 0,30 procent basisrente en 0,70 procent getrouwheidspremie, tegen 0,01 en 0,15 procent momenteel.

Keytrade Bank, dat meer dan 300.000 klanten telt, is de eerste van de grotere banken in België die de rente fors optrekken. Kleinere nichespelers als Santander Consumer bank, NIBC Direct, CKV en MeDirect gingen de bank voor. De grootbanken blijven voorlopig bij de wettelijke minimumrente van 0,11 procent.

Neuropsychologische zorg

Patiënten met langdurige gezondheidsklachten na een coronabesmetting krijgen voortaan ook neuropsychologische zorg terugbetaald. Sinds deze zomer kunnen mensen die aan long covid - langdurige ziekte vanwege een coronabesmetting - een beroep doen op een gepersonaliseerd zorgtraject, waarbij de huisarts en andere betrokken zorgverleners een behandelplan opstellen. Binnen dat traject werden kinesitherapie, logopedie en psychologische zorg al terugbetaald, eventueel aangevuld met ergotherapie en een behandeling bij een diëtist.

Vanaf nu komt ook neuropsychologische zorg in aanmerking voor terugbetaling. Veel patiënten met langdurige coronasymptomen lijden aan concentratie- en geheugenverlies en andere cognitieve problemen. Ook ergotherapie in de tweede lijn, in het ziekenhuis bijvoorbeeld, kan voortaan terugbetaald worden.

Deelbudgetten voor 1.100 personen met een handicap

Zowat 1.100 personen met een handicap krijgen vanaf 1 december een deelbudget toegekend. Het gaat om mensen die in afwachting van hun volledig persoonsvolgend budget alvast de helft krijgen.

De Vlaamse regering wil alle personen met een handicap in prioriteitengroep 1 - de groep met de meest dringende noden - binnen de 18 maanden een persoonsvolgend budget geven. Met dat budget - alles samen trekt de regering 107 miljoen euro uit - kunnen personen met een handicap zelf hun zorg en ondersteuning kopen.

Naast die inspanning voor prioriteitengroep 1, maakt de regering ook 20 miljoen euro vrij voor mensen in prioriteitengroep 2. Vanaf deze maand kent het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aan 1.100 personen - een kwart van de mensen in die prioriteitengroep - in afwachting van het volledige budget al de helft toe. Daarmee kunnen zij al een deel van hun zorgnoden beantwoorden.

Het VAPH wijst erop dat mensen niet verplicht zijn om de helft van hun budget te aanvaarden. Wie een deelbudget aanvaardt, verliest ook niet het recht op de latere toekenning van het volledige budget.