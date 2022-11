Ruiselede houdt volksraadpleging over fusie met Wingene

Inwoners van Ruiselede stemmen vandaag of ze voor of tegen de fusie met Wingene zijn. Het resultaat van de raadpleging is niet bindend.

‘Moet Ruiselede met Wingene fusioneren op 1 januari 2025?’ Dat is de vraag waarover inwoners van de West-Vlaamse gemeente Ruiselede vandaag hun mening mogen geven in een volksraadpleging.

In april hadden de burgemeesters van Ruiselede en Wingene aangekondigd dat de twee gemeenten zouden fusioneren op 1 januari 2025. Naar aanleiding van die aankondiging namen enkele inwoners het initiatief om een volksraadpleging aan te vragen. Ze dienden een verzoekschrift in. Dat werd ondersteund door ruim 1.500 handtekeningen van inwoners en voldeed zo aan de voorwaarden voor een gemeentelijke volksraadpleging. In oktober besliste de gemeenteraad van Ruiselede dan ook om daartoe over te gaan.

• Ruiseledenaar mag zich op 27 november uitspreken over fusie met Wingene

De stemming is niet verplicht en de stemmen worden pas geteld als twintig procent van de inwoners een stem heeft uitgebracht. De volksraadpleging is niet bindend. Het gemeentebestuur van Ruiselede is dus niet verplicht om de uitslag van de raadpleging te volgen.

De fusiekwestie deden de emoties in de gemeente al hoog oplopen. Eerder zei burgemeester Greet De Roo (RKD) daarover in deze krant: ‘Een fusie is echt een noodzaak en dit zeker in een kleine gemeente zoals Ruiselede. We willen sterk en bestuurskrachtig blijven en dat komt al onze inwoners ten goede. Ik heb er persoonlijk wel moeite mee dat bepaalde inwoners moeilijk doen over de fusie.’ Ze hekelde ook het fake nieuws dat opdook in de marge van de discussie.

Resultaat zondagavond bekend

Marc Vandaele, een van de inwoners die het initiatief voor de raadpleging nam, was bij de voorbereiding resoluut: ‘Het ongenoegen in Ruiselede over de fusieplannen is bijzonder groot en we voelen dat inwoners tegen de fusie zonder inspraak zijn. We doen er alles aan om ze tegen te gaan.’

Het is lang niet de eerste keer dat bij fusieplannen de emoties van inwoners onderschat worden. Eerder dit jaar moest bijvoorbeeld het plan om Mechelen en Boortmeerbeek te fuseren om die reden opgeborgen worden.

Als alles volgens plan verloopt, dan is het resultaat van de stemming op zondagavond al bekend. De stemresultaten worden uitgehangen aan het gemeentehuis en gepubliceerd op de website van de gemeente.