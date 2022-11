Tarik Tissoudali (29) speelde een belangrijke rol in de kwalificatie van Marokko, maar wegens een blessure moet hij het WK missen. De spits van AA Gent blikt vooruit op de match van zondag tegen de Rode Duivels. ‘Voor Marokko wordt het een thuiswedstrijd.’

Zondag zit jij in de studio van de VRT voor België-Marokko. Jij had in Qatar moeten zijn, kan jij daar onbewogen naar kijken?

‘De dag na die kruisbandblessure dacht ik: Shit, geen WK. Maar daarna draaide ...