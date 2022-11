Grijs weer met regen

Het is zondag betrokken met perioden van regen, vooral in het westen van het land. Het kwik gaat tot 4 graden op de Ardense hoogten en 9 graden in de Kempen en de regio Luik. Dat zegt het KMI.

In de loop van de nacht blijft het betrokken en regenachtig. De meeste druppels vallen in het noordwesten. De minimumtemperaturen liggen tussen 3 à 4 graden in de Hoge Ardennen en rond 7 graden in Vlaanderen.

Maandag verliest de storing over ons land aan activiteit. De dag begint zwaarbewolkt met regen, maar in de loop van de namiddag verschijnen er opklaringen in het westen, al blijft daar buienkans bestaan. De maxima liggen tussen 5 en 10 graden.

Het blijft dindsag op veel plaatsen grijs en mistig, met plaatselijk ook kans op motregen. In het oosten van het land kan de zon hier en daar doorbreken. Minimumtemperaturen van 5 à 9 graden.

Ook woensdag meestal grijs, met nevel en mist die lang kunnen blijven hangen en evenuteel wat motregen. De maxima gaan van 4 tot 7 graden.

Donderdag wordt het kouder met maxima van 1 tot 6 graden. Ook dan is het weer grijs met veel lage wolken en kans op nevel en mist.