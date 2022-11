Ninoofse school stelt ‘crisismanager’ aan na wantoestanden

Scholengroep Dender stelt een nieuwe leidinggevende aan in de GO! Middenschool die in opspraak is gekomen. Het gaat om een soort crisismanager die beschikt ‘over het juiste mandaat om de school de komende weken te ondersteunen’. De lessen zullen maandag doorgaan, laat de scholengroep nog weten.

De onderzoekscel van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws publiceerde vrijdag getuigenissen over wantoestanden in de Middenschool. Een groepje van acht leerkrachten zou in de speciale klassen voor leerlingen van 12 en 13 jaar met een autismespectrumstoornis niet alleen jongeren hebben uitgescholden, ze gooiden ook met pennenzakken, sloten hen op en lachten hen uit in een Whatsappgroep. Eén jongen met ADHD zou vastgebonden zijn op zijn stoel. Leerkrachten die ingingen tegen het gedrag, werden volgens de krant weggepest.

De school voerde zelf ook een intern onderzoek. Els Schockaert, algemeen directeur van de scholengroep: ‘Het is niet evident om op die ­manier als leerkracht te blijven functioneren. In dat kader laat de regelgeving ons toe om preventief maatregelen te nemen. Het rapport van het onderzoek is sinds donderdagavond in mijn bezit en daar gaan nu verdere acties uit ­volgen.’

Een eerste actie laat niet op zich wachten. Scholengroep 19 ‘Dender’ geeft zaterdag, na een intern beraad, aan dat het de situatie ‘overneemt om ervoor te zorgen dat de rust kan terugkeren op GO! Middenschool Ninove’. Er komt dus een nieuwe leidinggevende om de start naar verbetering in te zetten, communiceert het GO! ‘Als scholengroep verlenen wij onze volledige medewerking aan het onderzoek dat gestart werd door de politie’, klinkt het nog. Eerder deze week kondigde het parket van Oost-Vlaanderen aan een onderzoek te zullen opstarten naar de wantoestanden.

Er komt ook een meldpunt voor leerlingen en ouders die nog vragen hebben, waarop die vragen en bezorgdheden kunnen doorgegeven.