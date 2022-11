Wat eten we volgende week? Taco’s met zoete aardappel en andere knipogen naar de zomer

Terwijl ik mijn eindejaarsplanning maak en de bijbehorende menu’s bedenk, kom ik tot de vaststelling dat winterse kost op diners zelden ‘gerechtjes om te delen’ zijn. In een periode waarin we wel gezellig samenkruipen, ligt ieders focus op zijn eigen bord. Deze week breek ik even met die klassieke compositie: neem af, scheur, dip en geef door. We doen alsof het zomer is en de keuken het decor van een straatfeest.

MAANDAG

Hoedje af

Chef Mounir Toub bedacht een eenvoudige twist om Turks brood in een vingerknip tot een maaltijd te transformeren: je snijdt het hoedje eraf en vult het als een tajine. Het voordeel van de uithol-methode: je krijgt meteen een soort calzone, en daar kun je heel wat meer in kwijt dan bij de klassieke pizza-versie. En de hazelnoten rollen zo ook niet van je bord. Een nadeel? Je scheurt stukken van het brood, die je niet meer gebruikt in het recept. De oplossing hiervoor ligt nochtans een schuif of kastdeur verder: neem de blender, vermaal de resten tot broodkruim en vries het in.

DINSDAG

Evergreens die elk bord verlichten

Een frisse curry, het kan al eens een welkome afwisseling zijn, na die eerste kolen- en bietenweken. Groentekoningin Sandra Bekkari kiest uitsluitend voor groen in dit recept. Toegegeven, verse sugarsnaps, bonen of doperwten eet je het best met de eerste zomerzon, maar met diepvriesbonen in de winter beperk je dan weer het peulwerk. Ik ben niet zeker of ik al mijn chiazaad wil opofferen voor het korstje rond de zalm, maar ik settel voor een helft-helft-compromis met paneermeel.

WOENSDAG

Snackbar zonder winterslaap

De pit die een radijs brengt in een zomerslaatje, proef je ook in de zwarte rammenas in de winter. In een eerder vettig broodje falafel is zo’n scherpe wortel een mooie aanvulling. Wie overigens geen vijf dagen wil wachten tot de rammenas voldoende gepekeld is, kan al na een snelle pekelbeurt van een half uur tot een uurtje aan tafel. Hoe langer je de rammenas laat staan, hoe meer hij zijn pittigheid inruilt voor een zoetzure smaak.

DONDERDAG

Nuggets met stijl

Nee, dit stukje kip – met een korst zo weelderig als een kraterlandschap – komt niet uit een emmer Kentucky Fried Chicken. Het smaakt veel kruidiger, met dank aan de hele rist specerijen die we in de Israëlische keuken tegenkomen: Aleppo-peper, ras el hanout, gerookt paprikapoeder … En omdat de schnitzel hier zijn smaak hoofdzakelijk van de marinade moet hebben, werkt de vervang-je-vlees-door-tofoe-truc bij dit recept ook wonderwel.

VRIJDAG

Ruitjes die een zoete geur verspreiden

Van alle namiddagen die ik in mijn leven aan bakken besteedde, zijn die met een wafelijzer zonder twijfel het succesvolst. Niets dat een controlefreak meer voldoening geeft dan een simpel deegje in in de mal van een heet ijzer tot de perfectie te zien rijzen. Of jawel, nog beter zijn ze als ze ook nog smaken naar citrus en een hint van rozemarijn.

ZATERDAG

Wat valt er vandaag in de plooi?

Bouwpakketmaaltijden zijn altijd het leukst, aan tafel zie je de hele ingrediëntenlijst voortdurend van hand tot hand gaan. Bij taco’s, tortilla’s of ander geplooid lekkers geldt daarenboven: elke portie is een nieuwe poging om de beste combinatie uit het aanbod samen te stellen. Dit recept vertrekt van de geroosterde zoete aardappel – de oranje wel te verstaan, laat de paarse, minder zoete variant links liggen – maar vul gerust aan met restjes bladgroen.

ZONDAG

Novemberblues

Toen wij de Gentse wijnbar Edel Rot enkele jaren geleden vroegen naar hun favoriete dip, gaven ze ons hun winnende recept voor deze smakelijke brij met blauwe kaas, zure room en dragon. Test hem uit bij een zondags aperitief, en voorzie voldoende tussenstapjes en proefmomenten tijdens het koken. Een lepeltje blauwe kaas te veel is zonde, het smoort alle andere smaken in de kiem.