Wit-Russische minister van Buitenlandse Zaken op 64-jarige leeftijd overleden

De Wit-Russische minister van Buitenlandse Zaken, Vladimir Makej, is op 64-jarige leeftijd overleden.

De Wit-Russische minister van Buitenlandse Zaken, Vladimir Makej, is op 64-jarige leeftijd overleden. Het staatspersbureau Belta sprak zaterdag van een plotse dood zonder verdere details te geven. Of de minister ziek was, is niet bekend.

Eerder deze week woonde Makej nog een conferentie bij van de Collectieve Veiligheidsverdragsorganisatie (CSTO), een militair verbond van verschillende post-sovjetstaten. Komende maandag stond een ontmoeting gepland met zijn Russische collega Sergei Lavrov.

• Wit-Russische president Loekasjenko verstevigt machtspositie na referendum

Makej was sinds tien jaar minister van Buitenlandse Zaken en behoorde tot de vertrouwelingen van machthebber Alexandr Loekasjenko. Voor zijn tijd als minister was hij chef van de presidentiële administratie. Makej gold ook een tijd als mogelijke opvolger van Loekasjenko, die al meer dan een kwarteeuw aan de macht is in Wit-Rusland

Voor de presidentsverkiezingen en de massale antiregeringsprotesten in Wit-Rusland in 2020, pleitte Makej ervoor om de relaties met het westen te verbeteren en was hij kritisch voor Rusland. Niet lang na de start van de protesten veranderde hij abrupt van standpunt en beweerde hij dat de opstand werd aangewakkerd door het westen.

Maria Sacharova, de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken postte op haar Telegramkanaal: ‘We zijn ontdaan door het bericht over de dood van de minister van Buitenlandse Zaken van Wit-Rusland’.