Eden Hazard: ‘België kan het WK winnen als Eden goed is’

Aan de vooravond van de tweede WK-match tegen Marokko houdt kapitein Eden Hazard een pleidooi pro domo. ‘België kan het WK winnen als Eden goed is’, zegt hij over zichzelf in de derde persoon.

Welke wijzigingen brengt bondscoach Roberto Martínez aan in zijn basiself tegen Marokko (zondag 17 uur)? Als het van Eden Hazard afhangt niet te veel. De aanvoerder wil in ieder geval opnieuw zelf aan de aftrap staan. Tijdens een internationale persconferentie in Doha konden vragen over zijn mentale gezondheid en zijn overgewicht hem niet uit zijn concentratie halen.

Hoe bent u gerecupereerd van de 60 minuten voetbal die u tegen Canada speelde?

‘Ik voel me goed, maar het kan nog beter. Ik werk hard met de kinesisten om klaar te zijn voor de volgende match. Er zijn vier dagen tussen, dat is voldoende. Ik zal klaar zijn voor Marokko.’

Voor het eerst in uw carrière werd uw basisplaats in vraag gesteld. Hoe gaat u daarmee om?

‘Het was niet voor het eerst. Toen ik bij de Rode Duivels begon was ik ook omstreden. Ik maak me er niet druk in. Ik weet dat er over mij wordt gesproken, dat is ook de job van de media. Maar ik weet wat ik kan bijbrengen op het veld. Kritiek zal er altijd zijn, zelfs als ik goed speel.’

Deelt u de bezorgdheid van Kevin De Bruyne over de tactiek tegen Canada?

‘Ja en nee. Bij een openingswedstrijd komt altijd stress kijken. Vier jaar geleden gebeurde hetzelfde tegen Panama. We konden toen ook niet scoren in de eerste helft en het duurde tot de tweede helft voor we het verschil konden maken. Ik ben niet ongerust. We moeten alleen meer oplossingen vinden als we in balbezit zijn. We moeten Kev (Kevin De Bruyne) en Youri (Tielemans) bereiken als ze vrij staan. Zij moeten het spel maken, zij moeten de bal vooraan krijgen.’

Denkt u dat de bondscoach een andere tactiek moet overwegen?

‘Nee, we moeten meer ons spel spelen. Tegen Canada durfden de bal niet te verliezen. Er waren momenten waarop we een goeie bal konden geven, maar het niet aandurfden en terugspeelden op Thibaut (Courtois). We mogen niet schrik hebben om iets te proberen, om te dribbelen of een pass tussen de lijnen te geven.’

Bent u het eens dat onze verdediging traag is?

‘Als u mij wil horen zeggen dat onze verdedigers traag zijn, dan zeg ik ja, ze zijn traag en ze weten het goed genoeg (lacht). Gelukkig zijn onze twee vleugelverdedigers, Timothy (Castagne) en Yannick (Carrasco), wel snel. We moeten elkaar helpen, het is een collectieve opdracht om goed te verdedigen. Ook Thibaut (Courtois) komt ver uit om lange ballen te onderscheppen.’

Hoe schat u Marokko in?

‘We hebben de eerste wedstrijd tegen Kroatië bekeken. Ze waren goed, konden zelfs winnen. Er zijn enkele geblesseerden, we weten niet hoe ze morgen gaan spelen, maar het is een goeie ploeg met spelers die het verschil kunnen maken. We zullen moeten proberen vroeg te scoren.’

U bent samen met Neymar de speler op wie de meeste fouten zijn gemaakt sinds het WK 2014. Hoe gaat u daarmee om?

‘Ik zeg altijd tegen mezelf: als een speler op mij een fout maakt, is dat een goed teken. Want dat betekent dat ik de bal heb. Neymar, Vinicius en ik zijn spelers die veel fouten ondergaan. Ik hoop dat er vaker geel wordt getrokken maar ik heb er geen probleem mee dat er fouten wordt gemaakt. Als je dat niet wil, moet je de bal niet vragen.’

In een recent interview gaf u toe met mentale problemen te hebben gekampt. Kan u hier iets meer over zeggen?

‘Die problemen had ik in mijn tweede of derde seizoen bij Real Madrid toen ik geblesseerd was. Ik snapte niet hoe dat kwam. Nu zijn die problemen voorbij. Ik ben fris in mijn hoofd en wil gewoon spelen. Ik wil bewijzen dat ik nog steeds een goeie speler ben.’

Een Egyptische journalist vraagt of het klopt dat Eden Hazard overgewicht heeft. Hazard luistert naar de vertaling en kijkt de man somber aan.

‘Dat is niet waar. Ik heb altijd hetzelfde gewicht gehad en er valt niets over te zeggen. Ik werk hard om klaar te zijn.’

De meningen over uw persoon zijn sterk verdeeld in België. Hoe gaat u daarmee om?

‘Na Egypte zei iedereen dat het voorbij was met Eden Hazard. Na Canada was er plots weer positieve commentaar. Als ik niet goed ben tegen Marokko, zal het weer wat anders zijn. Ik heb altijd gezegd dat hoe meer matchen ik speel, hoe beter ik word. Het is aan mij om alle matchen te spelen en het publiek te overtuigen dat ik de ploeg nog iets kan bijbrengen. België kan het WK winnen als Eden goed is. Als Eden niet goed is, zal het moeilijker worden. Als ik op het veld sta, ben ik gelukkig. Aan mij om me goed te voelen, de bal te vragen en te spelen.’

Is dit de laatste kans op WK-winst?

‘Vier jaar geleden was het team beter, maar we hebben nog steeds de kwaliteiten om competitief te zijn. We hebben ervaring, de beste doelman van de wereld, een van de beste middenvelders van de wereld en goeie spitsen. We zijn een compleet team. Het klopt dat we wat ouder zijn, maar de mentaliteit en de wil om te winnen zal op dit WK het verschil maken.’