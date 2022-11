E40 richting Brussel afgesloten in Oost-Vlaanderen

In Oost-Vlaanderen is de E40 tussen Merelbeke en Aalst dit weekend afgesloten om een brug over de spoorlijn in Erpe Mere af te breken. Tot maandagochtend wordt het verkeer richting Brussel omgeleid.

Verkeer richting Gent blijft steeds mogelijk.

Door de tijdelijke verkeerssituatie is hinder mogelijk. Doorgaand verkeer op de E40 richting Brussel rijdt vanaf het complex Zwijnaarde via de E17 richting Antwerpen en via de N16 of de R0 en A12/E19 naar Brussel. Via het complex Merelbeke is het nog mogelijk om via de R4 naar de E17 te rijden. De opritten van de complexen in Merelbeke, Wetteren en Erpe-Mere naar de E40 richting Brussel zijn afgesloten.

Lokaal verkeer richting Brussel dat normaal gebruikmaakt van de complexen Wetteren en Erpe-Mere wordt via de N9 en de Siesegemlaan (R41) naar het complex Aalst geleid.