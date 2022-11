Het Brusselse kerstseizoen vrijdagavond officieel geopend met het aansteken van de lichtjes in de reusachtige kerstboom op de Grote Markt. Vijf weken lang, nog tot en met 1 januari 2023, laat Winterpret het centrum en verschillende andere wijken in de hoofdstad baden in de kerstsfeer.

De traditionele kerstmarkt bestaat dit jaar uit 240 chalets verspreid over het centrum. Op het De Brouckèreplein zal een schaatsbaan staan en nieuw dit jaar is de curlingbaan op het Muntplein.

Het parcours van het lichtfestival Brussels by Lights leidt bezoekers langs verschillende lichtinstallaties in de straten. En op de Grote Markt vindt meerdere keren per avond een klank- en lichtshow plaats die alle historische gevels van het plein verlicht.

Wat kost het tegenwoordig om kerstlichtjes te laten branden? De Standaard berekende het verbruik van vier soorten kerstdecoratie.