Sluiting dreigt voor Nederlandse ijsbaan waar Belgische top traint

Door de hoge energiekosten is het voortbestaan van de overdekte kunstijsbaan Thialf in Heerenveen bedreigd. Daardoor is het onzeker of de wereldkampioenschappen schaatsen (afstanden) in maart 2023 kunnen plaatsvinden.

Thialf is het Nederlandse trainingscentrum voor hardrijden op de schaats, shorttrack en kunstschaatsen. Maar ook Belgische toppers als Bart Swings, Sandrine Tas, Mathias Vosté en Hanne en Stijn Desmet trainen er dagelijks.

De directie van Thialf wil van de Nederlandse overheid minstens één miljoen euro om de energiekosten te betalen. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer. Met ingang van 1 januari 2023 stijgen de kosten van 800.000 naar twee miljoen euro. Thialf is niet in staat dat bedrag te betalen.

Sinds de overkapping van de baan in 1986 kampt Thialf met financiële problemen. Met overheidssteun is een faillissement herhaaldelijk voorkomen. De laatste redding was in 2021 toen het Nederlandse kabinet Thialf een miljoen euro toestak.

De stad Heerenveen en de provincie Friesland zijn eigenaar van Thialf. Zij hebben de afgelopen jaren vele miljoenen in de modernisering van het ijsstadion geïnvesteerd en geven aan geen financiële middelen meer te hebben.