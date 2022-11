Elon Musk spreekt steun uit voor Trump-rivaal Ron DeSantis

Mocht Ron DeSantis in 2024 een gooi doen naar het presidentschap, dan kan hij alvast op de steun van Elon Musk rekenen.

Als Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, zich kandidaat stelt voor de presidentschap in 2024, dan kan hij alvast op bijval van Elon Musk rekenen. Gisteren tweette de nieuwe Twitterbaas ‘ja’ op de vraag of hij Trump zijn tegenstander zou steunen tijdens de volgende verkiezingen. Musk suggereerde eerder al dat hij zijn ideale kandidaat niet had gevonden onder de democraten en dat de zittende president niet aan zijn verwachtingen voldoet.

‘Voor het presidentschap van 2024 gaat mijn voorkeur uit naar een verstandig centristische kandidaat. Ik had gehoopt dat dat de regering Biden zou zijn, maar ben tot nu erg teleurgesteld’, tweette Musk. Aan de vooravond van de midterms riep Musk Amerikaanse kiezers op om voor de Republikeinen te stemmen. ‘Gedeelde macht verhindert excessen van beide partijen. Daarom roep ik op voor een Republikeins Congres te stemmen, aangezien het presidentschap in handen is van de Democraten.

De uitspraken zouden een opsteker kunnen zijn voor DeSantis, in wat naar Republikeinse voorspellingen een bitste strijd om de presidentsnominatie zou worden tussen Trump en DeSantis. Die laatste won met een verpletterende meerderheid tijdens de tussentijdse verkiezingen. In juli had Musk nog gezegd dat Trump beter ‘de zonsondergang tegemoet zou zeilen.’ Waarop de voormalige president geërgerd reageerde: ‘Toen hij in het Witte Huis hulp kwam vragen voor al zijn gesubsidieerde projecten – of het nu elektrische auto’s zijn die niet ver genoeg rijden of wagens zonder bestuurder die crashen of ruimteschepen die nergens heen gaan – en daarbij vertelde dat hij een grote Trump-fan en Republikein was, had ik hem kunnen vragen op zijn knieën te vallen en te bedelen. En hij had het gedaan.’

Musk liet vrijdagavond nog weten dat hij het ‘prima vond dat Trump niet meer tweet’, ondanks dat zijn account sinds vorig weekend hersteld is. ‘Het belangrijkste is, dat Twitter een ernstige fout heeft rechtgezet’, zegt Musk. ‘Zijn account werd zonder schending van de wet of gebruiksvoorwaarden geband. Door een zittende president zijn platform te ontnemen, heeft Twitter het vertrouwen van half Amerika ondermijnd’

Na de aanslagen van 6 januari werd Trump van Twitter geband omdat zijn berichten ‘hoogstwaarschijnlijk mensen zouden aanzetten om de criminele daden die plaatsvonden aan het Amerikaanse Capitool te herhalen.’ Na de bestorming werd Trump ook de toegang tot Facebook, Instagram en Youtube ontzegd.