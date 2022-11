Een man uit Antwerpen heeft donderdagochtend per toeval een meteoor vastgelegd met zijn dashcam. De vuurbal verscheen boven Beerzel, in het zuiden van de provincie. ‘De waarneming werd rond 7.13u meermaals gemeld via de website van de International Meteor Organization’, klinkt het bij de Sterrenwacht.

Volgens Lê Binh San Pham van de Koninklijke Sterrenwacht van België gaat het zeer waarschijnlijk om een vuurbol. ‘Ofwel een ander woord voor een grote meteoor. Of die bestond uit komeetpuin of ruimteafval, kunnen we niet precies bepalen.’

‘Zulke vuurbollen kunnen minstens enkele keren per jaar in dezelfde regio voorkomen. Over het algemeen kunnen ze over een afstand van enkele honderden kilometers worden waargenomen, maar omdat ze erg snel zijn, moet je er op de juiste tijd en plaats voor zijn. Ook het weer moet meezitten’, aldus Lê-Binh-San Pham.