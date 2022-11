Gilkinet wil sneller rijbewijs kunnen intrekken bij rijden onder invloed

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) wil dat rijbewijzen al bij een lager alcoholgehalte in het bloed automatisch en onmiddellijk worden ingetrokken.

‘In de eerste 9 maanden van dit jaar waren er niet minder dan 3.138 ongevallen waarbij een bestuurder onder invloed van alcohol betrokken was. Dit is het hoogste aantal sinds 2016’, aldus Gilkinet, die eerder deze week nog mee de BOB-wintercampagne aftrapte. In zijn beleidsnota voor 2023 die werd ingediend in de Kamer, wil de minister dan ook een signaal geven rond strengere straffen voor risicovol gedrag.

‘Ik steun de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs bij 1,2 promille in plaats van 1,5’, zegt Gilkinet in de kranten van Sudpresse. Het zou dan gaan over een tijdelijke intrekking vooraleer de chauffeur voor de rechter moet verschijnen.

‘Het enige wat je mag gebruiken als je rijdt, is je stuur, want gsm’s of drank leiden te veel af en maken je minder alert’, benadrukt de minister. ‘We mogen deze verschrikkelijke verkeersveiligheidscijfers niet zomaar aanvaarden, maar ze moeten ons aanzetten tot actie. Als minister van Mobiliteit werk ik hier al twee jaar aan, met maatregelen die geleidelijk vorm krijgen.’