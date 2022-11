De Wever: N-VA alleen in een regering met confederalisme

De N-VA stapt alleen in een federale regering als het confederalisme er komt. Dat zei voorzitter Bart De Wever in een interview op Radio 1.

De Wever wijst op de grote tekorten in de federale begroting, tekorten die nog oplopen. Hij gelooft niet dat de federale regering dit nog onder controle krijgt. Volgens de N-VA-voorzitter kan enkel confederalisme - veel meer bevoegdheden voor de gewesten - een oplossing bieden.

De Vlaamse begroting vertoont ook een tekort maar is structureel op orde, zegt De Wever. De Belgische is structureel ongezond. ‘De begroting is slecht en wordt alleen maar slechter’, waarbij hij wijst op de stijgende kosten in de sociale zekerheid.

In een federale context is dit niet meer op te lossen. ‘Op Belgisch niveau kan je enkel nog uitgaven beslissen, al de rest is onmogelijk geworden (een verwijzing naar een uitspraak van ex-CD&V-minister Koen Geens).’

Als het gaat over de sociale zekerheid, wijst De Wever onder meer op ‘de pensioenbom’. Een aantal, volgens de N-VA-voorzitter te gunstige, stelsels zullen afgebouwd moeten worden. Hij denkt aan de hoogste ambtenarenpensioenen. De Wever wil die niet ‘afnemen’ van mensen die nu al met pensioen zijn. Maar houdbaar is het systeem niet.

‘Wie wil werken als Zuid-Italiaan, moet ook leven als Zuid-Italiaan’

Ook ‘eeuwige werkloosheid’ kan niet volgens hem. ‘Dat bestaat alleen bij ons. Zestien jaar werken en evenveel pensioen hebben als iemand die niet heeft gewerkt.’ Daar moet volgens De Wever grote kuis gehouden worden. De uitwassen moeten er volgens hem uit, anders eroderen de pensioenen qua koopkracht.

De N-VA-voorzitter herhaalt ook dat er meer mensen aan het werk moeten. ‘Maar als men in Franstalig België wil werken als een Zuid-Italiaan, dan moet men ook leven als een Zuid-Italiaan. Wil men leven als een Scandinaviër, dan moet men werken als een Scandinaviër.’ Hij vergelijkt daarbij de ene helft van het land met productieven die voor het geld zorgen en de andere helft met passieven die het geld verteren.

‘Totale omslag realiseren’

Vandaar De Wevers conclusie: alleen confederalisme kan ons redden. Als het door hem beoogde confederalisme er niet komt, zal N-VA in 2024 zeker niet in de nieuwe federale regering stappen. ‘De Zweedse optie is voorbij. Het is confederalisme of niets. Anders is de rijkdom ook in Vlaanderen tegen 2029 volledig verdwenen. Wat ik niet zal doen, is De Croo opvolgen om de dictaten van de PS te volgen. Mensen moeten beseffen dat de PS dit doelbewust organiseert.’

In het gesprek op Radio 1 was De Wever snoeihard voor de Franstalige socialisten. Volgens hem komt inflatie de Franstaligen bijvoorbeeld zelfs goed uit: het Vlaamse spaargeld smelt daardoor weg ‘en dat smeltwater vult de putten van wie niets heeft’.

‘Ik wil met de PS nog maar over één ding spreken: confederalisme. Status quo is het ergste wat Vlaanderen kan overkomen. De kiezer moet kiezen: ofwel stemt u voor de huidige regeringspartijen en dan kiest u voor uw eigen ondergang. Ofwel stemt u voor N-VA en dan neemt u misschien een risico, want wij willen een totale omslag realiseren.’