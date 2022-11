Qatar razend nadat Londen reclame voor het land weigert, investeringen op de helling?

Qatar wil zijn investeringen in Londen herbekijken en eventueel uitwijken naar andere steden in Engeland. Het land is boos omdat Londen reclame voor Qatar weigert op het openbaar vervoer.

Al drie jaar geleden vroeg de Londense burgemeester Sadiq Khan aan Transport of London (de metro, bussen en taxi’s) om niet zomaar advertenties en sponsorovereenkomsten toe te laten van landen met wetten tegen de lgbti-gemeenschap. Onder die landen vallen Pakistan, Brunei, Saudi-Arabië en ook Qatar.

Daarom heeft Transport of London (TfL) deze week een aantal advertenties van Qatar, in de slipstream van het WK, verboden. Daarbij verwees TfL ook naar de manier waarop Qatar buitenlandse werknemers behandelt.

Volgens The Financial Times is Qatar behoorlijk boos hierover. De krant schrijft dat Qatar zijn investeringen in Londen wil herbekijken en eventueel wil uitwijken naar andere steden en andere landen. Het officieuze standpunt luidt dat ‘Qatar gemerkt heeft dat het niet welkom is in Londen’.

Qatar is één van de grootste investeerders in Londen. The Qatar Investment Authority is eigenaar van de beroemde winkel Harrods, de bekende Shard building en is mede-eigenaar van de Canary Wharf. Voorts is Qatar eigenaar van The Savoy en Grosvenor House hotels, en bezit het 20 procent van de aandelen van de luchthaven Heathrow.