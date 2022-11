Zonnige start, daarna meer bewolking

De dag start zonnig, maar in de Ardennen hangt er mist of lage wolkenvelden. De hoge en middelhoge wolkenvelden worden in de loop van de dag dikker en schuiven vanuit het westen verder naar het centrum en later het oosten. Het blijft droog.

De maxima schommelen vandaag tussen 5 en 11 graden bij een meestal matige zuidenwind, meldt het KMI.

Vanavond en -nacht is het meestal wisselend tot zwaarbewolkt en droog. Op het eind van de nacht is het overal zwaarbewolkt met in het uiterste westen lichte regen. De minima schommelen tussen 2 en 8 graden bij een matige zuidenwind.

Zondag wordt het snel zwaarbewolkt met periodes van regen vanaf het westen. De neerslagzone bereikt pas tegen de avond de oostelijke grensregio. De maxima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 9 graden in het uiterste westen. De wind waait meestal matig uit het zuiden, aan zee en op de Ardense hoogten soms vrij krachtig.

Maandag sleept de regenzone nog steeds over ons land, maar ze verliest geleidelijk aan activiteit. Het wordt daarmee meestal zwaarbewolkt met plaatselijk soms wat lichte regen.

Dinsdag blijft het rustig en zwaarbewolkt met lokaal mist die lang blijft hangen. Plaatselijk kan er ook wat lichte regen of motregen vallen.

Woensdag blijft het opnieuw meestal grijs met soms verspreide mist die lang kan blijven hangen en waaruit soms wat lichte regen kan vallen.

Donderdag blijft de ganse dag grijs met kans op wat lichte neerslag. De maxima liggen maar juist boven het vriespunt in de Hoge Venen en 5 graden aan zee.