Jelle Beeckman, ‘the messy chef’, omschrijft zichzelf– ondanks zijn naam – niet als ‘messy’, maar als ‘creatief georganiseerd’. Precies wat je nodig hebt wanneer je je taco zo efficiënt mogelijk probeert te vullen.

Ingrediënten:

Voor de tortilla’s

- 1 zoete aardappel

- 4-6 kleine tortilla’s

- 1 tl gerookte paprikapoeder (of gewoon paprikapoeder)

- 75 g feta (voor de afwerking)

Voor de chimichurri

- 15 g platte peterselie

- 15 g koriander (of bieslook)

- ½ rode ui

- 3 el olijfolie

- ½ tl grof zeezout

- 1 el balsamicoazijn

- chilivlokken/verse chili (naar wens)

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 200 °C.

2. Snijd de zoete aardappel in partjes, je hoeft hem niet te schillen. Wentel de partjes in olijfolie, kruid met gerookte paprikapoeder en een snufje zout. Zet 20 minuten in de oven (boven- en onderwarmte) en daarna nog 1 minuut onder de grill.

3. Snijd de peterselie en koriander fijn. Snijd de rode ui in fijne blokjes. Meng alles met olijfolie, zeezout, balsamicoazijn en chili.

4. Bak de tortilla’s even in een grillpan of gewone pan of leg ze kort in de oven.

5. Beleg de warme tortilla’s met de zoete aardappel en de chimichurri en werk af met wat feta.

Recept: Jelle Beeckman

Foto: rr