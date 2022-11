Antwerpse foodbar Boker tov (‘Goedemorgen’) brengt de Israëlische smaken uit hun filialen ook naar uw keuken. Dat betekent een overvloed aan kruiden die u vast herkent van de recepten van Ottolenghi.

Ingrediënten:

- 1 kg kippendijen, zonder bot

- 2 g Pul Biber (chilivlokken uit Aleppo)

- 5 g komijnpoeder

- 5 g kurkumapoeder

- 2 g kaneelpoeder

- 4 g ras el hanout

- 9 g mild paprikapoeder

- 5 g zout

- 4 tenen knoflook

- 30 ml citroensap

- 40 ml olijfolie

- 2 g witte peper

- bloem

- 2 eieren

- panko

- cornflakes

- zonnebloemolie

Bereiding:

1. Leg het kippenvlees tussen twee vellen bakpapier en sla het platter met een pan. Wrijf het in met de Pul Biber, het komijnpoeder, het kurkumapoeder, het kaneelpoeder, de ras el hanout, het paprikapoeder, het zout, de geraspte knoflook, het citroensap, de olijfolie en de peper. Laat 1 uur marineren.

2. Doe de bloem in een bord. Klop de eieren los in een tweede bord. Meng de panko met de cornflakes in een verhouding 70/30.

3. Wentel de kip eerst door de bloem. Haal ze vervolgens door de eieren en ten slotte door de panko met cornflakes.

4. Bak de kip aan elke kant 2 minuten goudbruin in zonnebloemolie.

Recept: Tom Sas

Foto: rr