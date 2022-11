Een barbecue hoeft niet alleen in de zomer. Dat kan ook prefect nu. Misschien zelfs zonder het traditionele vlees? Deze falafel geeft alvast het voorbeeld. Vervang de witte rammenas hier wel door de zwarte variant, die is ook nog in de wintermaanden te verkrijgen.

Ingrediënten (4 personen)

- 900 g witte rammenas (of zwarte in de wintermaanden)

- 1 rode biet

- 4 el wittewijnazijn

- zout

- 2 groene chilipepers

- 300 g kikkererwten

- 1 groot bosje bladpeterselie

- 1 lente-uitje

- 2 teentjes knoflook

- 100 g bevroren doperwten

- 60 g kikkererwtenmeel

- 2 el paneermeel

- 1 tl sesamzaad, geroosterd

- 1 el versgeperst citroensap

- 1 tl gemalen komijn

- peper

- 4 pitabroodjes

- 1 kleine komkommer

Overig:

- beetje olijfolie, voor het bestrijken

- 250 g yoghurt (10% vet)

Bereiding:

1. Schil de rammenas en snijd hem in staafjes van ongeveer 1 cm dik en 4 cm lang. Schil de rode biet en snijd hem doormidden. Schenk 1 l koud water in een kom en roer de azijn en 20 g zout erdoor. Voeg de rammenas, rode biet en chilipepers toe, dek de kom af en laat de rammenaspickles ongeveer 5 dagen staan.

2. Week de kikkererwten 1 dag in koud water. (Of gebruik kikkererwten uit blik)

3. Haal de blaadjes van de takjes peterselie. Zet een derde apart en hak de rest fijn. Maak het lente-uitje schoon, snijd het overlangs doormidden en snijd het in zeer dunne reepjes. Pel de teentjes knoflook en hak ze heel fijn. Giet de kikkererwten af, doe ze samen met de doperwten, het lente-uitje, de knoflook en de gehakte peterselie in een blender en pureer ze. Meng het kikkererwtenmeel, paneermeel en sesamzaad erdoor. Breng het mengsel op smaak met citroensap, komijn en wat zout en peper.

4. Maak twaalf gelijke balletjes van het falafelmengsel, druk ze een beetje plat en bestrijk ze met een beetje olijfolie. Gril ze 2-3 min. per kant op de barbecue. Leg de pitabroodjes op de barbecue en gril ze kort.

5. Snijd de komkommer in plakjes.

6. Snijd de pitabroodjes open en vul ze met de falafelballetjes, de rest van de peterselie, de plakjes komkommer en de pickles.

7. Serveer de falafel met de yoghurtdip of met yoghurt die je op smaak hebt gebracht met wat zout en peper.

Recept: Ilka Grunenberg

Foto: rr