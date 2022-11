‘Bij een Marokkaanse tajine eet ik bijna altijd Marokkaans brood’, schrijft Mounir Toub in zijn kookboek Snel Arabisch. ‘Maar als ik geen tijd heb om het te bakken, kies ik voor Turks brood, dat je gewoon in de supermarkt kunt krijgen. Voor dit gerecht doe ik het even helemaal anders: ik stop de tajinevulling ín een Turks brood.’

Voor 3-4 personen:

1 Turks brood

3-4 el hazelnoten, grof gehakt

1 el vloeibare honing

1 el olijfolie, om in te bakken

1 rode ui, fijngesnipperd

2 tenen knoflook, fijngehakt

750 g verse spinazie

Zout en versgemalen zwarte peper

200 g doperwten uit de diepvries, ontdooid

250 g feta of geitenkaas

Extra nodig:

Diepe wokpan

Vergiet

Ovenrooster

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 200 °C.

2. Snijd een dakje van het Turks brood en hol het brood uit.

3. Schep de hazelnoten om met de honing.

4. Verhit de olijfolie in een diepe wokpan op middelhoog vuur en bak de ui en knoflook 3-4 minuten.

5. Voeg de spinazie toe en een snuf zout en peper. Schep om tot de spinazie is geslonken. Je kunt niet alle spinazie in één keer toevoegen, daar is de pan vaak niet groot genoeg voor, dus doe er steeds een handje bij zodra er weer ruimte in de pan is.

6. Doe de spinazie in een vergiet en druk het vocht er goed uit. Als je dit niet goed doet, wordt het brood straks soppig.

7. Schep de spinazie in een kom om met de doperwten en feta of geitenkaas.

8. Vul het Turks brood met het spinazie-kaasmengsel. Bestrooi met de honinghazelnoten en rooster het brood 8-10 minuten op een rooster in de oven.

Tips:

1. Je kunt ook kleine Turkse broodjes gebruiken, zodat ieder zijn eigen gevulde broodje heeft.

2. Gebruik ook eens garnalen, mosselen, gehakt of kippendijen als vulling.

Recept: Mounir Toub

Foto: Mitchell van Voorbergen