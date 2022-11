Vanochtend is het grijs en mistig op veel plaatsen. In de loop van de middag neemt de bewolking overal toe, tot het uiteindelijk zwaarbewolkt wordt met mogelijk wat regen. De temperaturen blijven hoog voor eind november bij maxima tussen 6 en 10 graden. De wind waait matig.

Vanavond dikt de bewolking verder aan, maar alleen aan de kust zal het regenen.

Zondag zijn er lange perioden met lichte regen. De middag­temperaturen liggen rond 9 graden bij een matige zuidenwind.

Maandag sleept dezelfde regen­zone zich over het land.